Strage Bologna: Pd, parole De Angelis inaccettabili, reagire a tentativo riscrittura storia

- Neanche le parole chiarissime del presidente Mattarella "sulla matrice neofascista della strage di Bologna sono bastate per zittire alcuni nostalgici ed estremisti di destra. Le parole di Marcello De Angelis su Bologna sono inaccettabili e vergognose". E' quanto si legge sul profilo Facebook del Partito democratico. "Tutti i democratici devono reagire perché in atto c'è il tentativo di riscrivere un periodo buio della storia della nostra Repubblica - continua il Pd -. Qualcuno vuole cancellare le responsabilità evidenti, annacquare il ruolo che il neofascismo ha giocato nella strategia della tensione. Non lo permetteremo. De Angelis deve dimettersi, ma è la destra ora al governo che deve chiarire qual è la sua posizione. Non è un problema di comunicazione, ma di memoria storica condivisa". (Rer)