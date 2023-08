Disabilità: Locatelli, De Gregorio imbarazzante, su media si usino parole appropriate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho letto uno sfogo abbastanza imbarazzante da parte di una nota giornalista. Purtroppo di sfoghi così, soprattutto con riferimenti al mondo delle disabilità, ne vedo e sento molti. Quest'ultimo immagino fosse un modo per attirare l'attenzione, forse perché oggi va più di moda urlare per farsi ascoltare, ma di certo non è un modo di esprimersi che condivido. Se lo scopo era quello di parlare dell'inciviltà dei ragazzi che hanno rovinato una statua per farsi un selfie, temo che l'obiettivo non sia stato raggiunto, mi pare anzi che la giornalista sia riuscita solo a far parlare della sua mediocrità. Persino le scuse non le sono riuscite bene tanto da non distinguere la filosofia delle parole da quello che invece è il rispetto per le persone". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, in riferimento alle polemiche suscitate da un articolo su "la Repubblica" di Concita De Gregorio. "Non sono sorpresa, però, perché - osserva - purtroppo è da tempo, e chi mi conosce lo sa bene, che mi lamento della poca attenzione da parte di alcune persone che scrivono o vorrebbero scrivere di disabilità e di sociale, rispetto al linguaggio, perché sono in molti infatti ad esprimersi in modo inopportuno e invece potrebbero essere davvero tutti un veicolo straordinario per l'inclusione. Chi ha il potere di essere letto o ascoltato dovrebbe usare parole e concetti appropriati e anche gli sfoghi dovrebbero essere il frutto di una riflessione soprattutto quando quello che si scrive può orientare le persone". (segue) (Rin)