Niger: presidente Algeria, non useremo la forza contro i nostri vicini

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha dichiarato che il suo Paese non userà la forza contro i suoi vicini, commentando la possibilità di un intervento armato in Niger per ripristinare l’ordine dopo il colpo di stato del 26 luglio. "Un intervento militare potrebbe incendiare l'intera regione del Sahel e l'Algeria non userà la forza con i suoi vicini", ha detto Tabboune in un'intervista ai media locali. Già venerdì il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, aveva parlato della necessità di attivare tutte le vie e i mezzi diplomatici e pacifici “per evitare la scelta di ricorrere alla forza, che non farebbe altro che aggravare la situazione del Niger e dell'intera regione”. Il capo della diplomazia algerina ha chiarito che l'Algeria respinge il golpe militare contro il presidente legittimamente eletto e ne chiede il ritorno alla carica costituzionale. Le dichiarazioni del capo dello stato algerino arrivano mentre sta per scadere l’ultimatum della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), che ha dato ai golpisti in Niger un ultimatum di sette giorni, in scadenza oggi, per mettere fine al colpo di stato che ha deposto il presidente Mohamed Bazoum.(Ala)