Roma: in auto con materiale da scasso, 2 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati trovati in auto con materiale da scasso: denunciati due uomini a Roma. Nel corso dei controlli, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno bloccato un'auto con a bordo due cittadini georgiani, di 40 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. L'evidente stato di nervosismo mostrato dai due ad alcune domande, ha spinto i militari nell'approfondire il controllo. A seguito della perquisizione del veicolo, i militari hanno così rinvenuto e sequestrato, ben occultati all'interno della cuffia del cambio manuale del mezzo, numerosi attrezzi da scasso, di quelli utilizzati per forzare serrature di porte. I due sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. (Rer)