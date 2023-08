Usa: forza navale congiunta russo-cinese intercettata al largo dell'Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forza navale congiunta russo-cinese è stata intercettata all'inizio di questa settimana vicino la costa dell’Alaska. Lo riferisce in esclusiva il “Wall Street Journal”, secondo cui undici navi russe e cinesi si sono avvicinate alle Isole Aleutine. Le navi, che non sono mai entrate nelle acque territoriali statunitensi e che da allora hanno lasciato l’area, sono state seguite da quattro cacciatorpediniere statunitensi e aerei P-8 Poseidon. “I mezzi aerei e marittimi sotto i nostri comandi hanno condotto operazioni per assicurare la difesa degli Stati Uniti e del Canada. La flotta è rimasta in acque internazionali e non è stata considerata una minaccia", ha dichiarato il comando settentrionale degli Stati Uniti in un comunicato. (Was)