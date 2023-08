Iv: Barelli (FI), Renzi è l'unico centro? Lo sa solo lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che anche oggi Renzi fa affermazioni alla marchese del Grillo, tipo 'io so io e voi non siete un ...'. A noi di Forza Italia è simpatico perché da segretario del Pd ha litigato e giubilato il suo Pd, poi ha circuito Calenda per essere rieletto in Parlamento e ora litiga con lui e lo molla perché dice che è suonato". Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. "Oggi, con il suo quasi 2 per cento, proclama urbi et orbi che il centro è lui e vaneggia affermando che Forza Italia è ormai a rimorchio dei pericolosi sovranisti Meloni e Salvini. Renzi è proprio unico, la sceneggiata napoletana del grande Mario Merola è niente a confronto della commedia alla Renzi", conclude Barelli. (Rin)