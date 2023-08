Lazio: da giunta 600 mila euro per Comuni che si affacciano sui laghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha stanziato 600 mila euro da destinare ai Comuni che si affacciano sui laghi laziali. I fondi serviranno agli enti per ampliare l’offerta turistica, aumentando le potenzialità ricettive delle spiagge e dei litorali balneabili per l’annualità 2023. A seguito della delibera, approvata su proposta dell’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, Fabrizio Ghera dell’assessore ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi, nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per accedere ai finanziamenti. I fondi saranno erogati a favore dei Comuni lacustri interessati all’iniziativa, sulla base dei criteri di proporzionalità della popolazione residente e all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione. (segue) (Com)