- "Da Rocca un silenzio assordante, capisco l'antico e cameratesco sodalizio ma Rocca si ricordi di fare il Presidente e di non trascinare la Regione in questa vergognosa riscrittura della storia. Prenda le distanze e allontani il suo portavoce, dimostri il senso delle istituzioni". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato.(Rer)