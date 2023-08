Strage Bologna: Calenda, martirio De Angelis? Precluso, dimissioni no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro De Angelis, per fortuna lei vive in un Paese democratico che ha sconfitto i fascisti (come lei). Dunque nessuno la manderà al rogo. Semplicemente continueremo a combattere le sue idee in nome della democrazia e della Costituzione repubblicana che i suoi amici volevano sovvertire. Il martirio le è precluso, le dimissioni no. Spero che Rocca si dia una mossa in questo senso". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)