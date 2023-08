Roma: spaccio di droga, 6 arresti durante i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto da parte dei poliziotti della Questura di Roma contro lo spaccio di droga: 6 persone arrestate con il sequestro di notevoli quantità di stupefacente. In particolare, gli uomini della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un 55enne romano, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a seguito di una perquisizione nel suo appartamento. Gli agenti, tramite un escamotage, sono riusciti ad accedere nell'abitazione e ad appurare - grazie al rinvenimento di diverse dosi ed involucri di cocaina, crack e marijuana, fogli manoscritti recanti cifre e numeri riconducibili all'attività di spaccio, oltre a materiale per il confezionamento - che l'uomo, approfittando della "condizione" degli arresti domiciliari, ha continuato a svolgere l'illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Così, ultimate le indagini, l'uomo è stato arrestato; con la convalida dell'Autorità giudiziaria è stato successivamente accompagnato in carcere. (segue) (Rer)