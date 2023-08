Roma: spaccio di droga, 6 arresti durante i controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano servizio di controllo del territorio effettuato dal personale della Polizia di Stato del commissariato Colombo ha permesso, fermando per accertamenti un 23enne egiziano, di rinvenire più di un etto di hashish. Il ragazzo fermato, per provare la propria identità, ha esibito un documento che non ha convinto gli agenti i quali, pertanto, hanno chiesto un ulteriore riscontro tramite un altro documento. Nel momento in cui il ragazzo ha aperto il proprio borsello per esibire il proprio permesso di soggiorno è stato avvertito un inequivocabile forte odore di stupefacente. Il 23enne è stato così sottoposto a una perquisizione personale e, sia nel borsello che addosso – nascosto all'interno degli slip - è stato rinvenuto oltre un etto di hashish. La successiva perquisizione domiciliare compiuta dai poliziotti ha permesso di recuperare anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'arresto del 23enne è stato convalidato dal Gip (segue) (Rer)