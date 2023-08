Trasporti: Mit, Salvini sblocca decreto su targhe storiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre anni di stallo - prosegue la nota del Mit -, su impulso del vicepremier e ministro Matteo Salvini è stato finalmente adottato il decreto attuativo. Dall’applicazione della norma deriveranno entrate per l'erario. Il rilascio della targa storica sarà - infatti - conseguente al pagamento di euro 549,00 per gli autoveicoli ed euro 274,50 per i motocicli e le macchine agricole, da corrispondere tramite versamento effettuato con bollettino PagoPa generato dalla piattaforma dei pagamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i veicoli circolanti che nel tempo, a causa di smarrimento, deterioramento, distruzione o furto delle targhe, abbiano provveduto ad una reimmatricolazione sarà necessario presentare, a uno Sportello Telematico dell'Automobilista o unUfficio della Motorizzazione, un'istanza di nuova reimmatricolazione: trattandosi di veicoli circolanti non è richiesta altra documentazione oltre quella relativa all'istanza. All'esito positivo della conseguente istruttoria, sono rilasciati il documento unico e la targa storica. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, come i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall'Anv e dal Pra, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare è necessario presentare, presso uno Sportello telematico dell'automobilista o un Ufficio della Motorizzazione, un'istanza di nuova immatricolazione allegando il titolo di proprietà, il certificato di rilevanza storica e collezionistica e il certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica. L’istanza è accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell'archivio informatico del Ced o nell'archivio informatico o nei registri cartacei del Pra. All'esito positivo della conseguente istruttoria, sono rilasciati il documento unico e la targa storica conforme. (Com)