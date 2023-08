Strage Bologna: Fratoianni (Avs), Rocca cacci De Angelis che infanga la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che un fascista ci provi a intorbidire le responsabilità storiche, politiche e giudiziarie sulla strage fascista alla stazione di Bologna del 1980 ci sta. Quello che è inaccettabile che questa squallida operazione la voglia fare un rappresentante delle istituzioni, e a pochi giorni dal 43mo anniversario". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra. "Il presidente della regione Lazio ha due strade: la prima strada è quella cacciare subito chi infanga in questo modo la memoria della nostra storia repubblicana, che in modo irrispettoso insulta le vittime e i loro familiari, dà un colpo alla credibilità dell'istituzione che rappresenta. L'altra strada è quella di far finta di niente, e rendersi così complice di questa infamia. Rocca decida", conclude Fratoianni.(Rin)