Niger: rientrati 65 militari del contingente italiano

- E' atterrato nella notte all'Aeroporto di Pratica di Mare il KC 767 dell'Aeronautica militare con a bordo 65 militari del contingente italiano e 10 militari dell'esercito statunitense di stanza in Niger. Il volo militare, decollato da Niamey alle ore 19:30 locali circa è atterrato in Italia alle 23:50 dopo circa 5 ore di volo. Il personale italiano evacuato appartiene al contingente militare attualmente impiegato nella missione di addestramento "Misin" in corso nel Paese africano. Con questo volo, riferisce un comunicato del ministero, la Difesa ha inteso aumentare ulteriormente l'autonomia logistica della base italiana in Niger, ottimizzando anche le sue capacità ricettive, qualora si renda necessario accogliere i connazionali civili e, in caso di urgenza, evacuarli. Le operazioni di imbarco e decollo del personale si sono svolte regolarmente e senza criticità alcuna. Ad oggi rimangono a Niamey circa 250 militari italiani. Per la prossima settimana sono stati pianificati ulteriori voli. (Com)