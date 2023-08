Roma: spaccio di droga, 14 arresti e sequestri per oltre mezzo chilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal centro storico alle periferie, duro colpo allo spaccio di droga a Roma. Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica, 14 persone, con il sequestro di centinaia di dosi di droga: tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo e 3 piante di cannabis. Si tratta di 5 stranieri e 9 italiani arrestati da Cinecittà a Prima Porta, da Ponte Milvio all’Eur, da Trastevere a Talenti, Monte Mario. In particolare, proprio a Monte Mario, due donne Carabinieri, della stazione Roma Monte Mario, liberi dal servizio e in abiti civili, mentre stavano rientrando da un momento di relax in piscina, in via del Forte Trionfale, in un luogo molto frequentato da bambini, hanno notato un 19enne, che già conoscevano, mentre confabulava con un coetaneo e hanno seguito i suoi movimenti. Quando hanno assistito allo scambio, una dose di hashish in cambio di denaro, sono immediatamente intervenute e lo hanno bloccato, arrestandolo. (segue) (Rer)