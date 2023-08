Roma: spaccio di droga, 14 arresti e sequestri per oltre mezzo chilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giovane di 19 anni, inoltre, è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di droga, tra hashish e marijuana. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. In serata, i Carabinieri della stazione Roma Prima Porta hanno arrestato due fratelli romani, di 39 e 49 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, che, fermati a bordo di un’auto in transito in via Arta Terme, sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e 790 euro, ritenuto provento di attività illecita. La successiva perquisizione nella loro abitazione ha permesso di trovare e sequestrare materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)