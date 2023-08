Turismo: Santanchè, plausibile lieve flessione ad agosto, proporremo visione più strutturata e industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se prima agosto era il mese di punta delle vacanze italiane, ora - ragiona il ministro - bisogna guardare al turismo in un’ottica diversa. Il boom di luglio, ad esempio, evidenzia come, a partire dal Covid, sia cambiato il modo di viaggiare e di vivere il turismo, e come siano cambiati i periodi di ferie di lavoratori che, spesso in smart-working, vivono oggi esperienze ben diverse rispetto a qualche tempo fa". Oggi il turismo "va oltre il modello delle stagioni ed è nostro dovere comprendere e proporre una visione più strutturata e industriale del turismo, incentrata su una programmazione su otto se non dodici mesi, che promuova pacchetti turistici alternativi e competitivi in un mercato globale come è quello turistico. Dal cicloturismo ai cammini, dal mare alla montagna, dai laghi ai castelli, dai borghi al turismo esperienziale ed infine al turismo termale possiamo sostenere il comparto nella costruzione di un’offerta turistica diversificata e completa", spiega Santanchè per poi assicurare: "Il ministero del Turismo è pronto, stando sempre al fianco delle famiglie e degli operatori del comparto, per armonizzare e sostenere il processo di adattamento a un turismo che muta, cambia e si evolve, com’è naturale che sia, con il passare del tempo". (Rin)