Strage Bologna: M5s Lazio, Rocca rimuova De Angelis da incarico, inaccettabili affermazioni

- Le parole di Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio "sono inaccettabili. Negare la matrice neofascista della strage di Bologna e una verità giudiziaria che diverse sentenze hanno appurato è già di per sé grave, diventa gravissimo quando a scrivere tali affermazioni è il portavoce del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca". Lo dichiara in una nota il gruppo M5s alla Regione Lazio. "Se De Angelis è a conoscenza di elementi in grado di riscrivere la storia che ha visto condannato suo cognato Luigi Ciavardini, insieme a Mambro, Fioravanti e Cavallini, per l'ignobile atto terroristico, vada a riferire ai magistrati, in caso contrario taccia quantomeno per dovere istituzionale. Nel frattempo ci aspettiamo che il Presidente Rocca prenda le distanze e rimuova De Angelis dal suo incarico", conclude il M5s. (Com)