Libia: l’Alto consiglio di Stato elegge Muhammad Takala come suo presidente

- L’Alto consiglio di Stato della Libia, una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti, ha eletto Muhammad Takala come suo presidente. Lo ha riferito l’emittente televisiva saudita “Al Hadath”, spiegando che il successore di Khaled al Mishri è stato eletto con 67 voti su 131. Altri 62 voti sono andati ad Al Mishri, mentre due membri del “Senato” libico si sono astenuti. Subito dopo la votazione, Al Mishri si è congratulato con Takala per la sua vittoria. Takala era il candidato sostenuto dal primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) Abdulhamid Dabaiba.(Lit)