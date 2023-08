Spagna: Vox, disponibili a sostenere candidatura di Feijoo senza entrare nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox si è detto disponibile a sostenere l'investitura alla presidenza del governo del candidato del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, "senza pretendere" di entrare nell'esecutivo per evitare un "governo di distruzione nazionale" dei socialisti. In un comunicato, Vox ha chiarito che non sarà "ostacolo" per il leader dei popolari dicendosi preoccupato per la possibilità Pedro Sanchez venga investito della carica di presidente "con l'appoggio del latitante Carles Puigdemont" e degli altri partiti indipendentisti catalani e baschi. Per Vox, un governo con questo appoggio costituirebbe una "grave minaccia all'ordine costituzionale e alla convivenza", poiché ci sarebbe la possibilità che Sanchez "conceda addirittura un referendum di autodeterminazione in Catalogna, il che sarebbe "un colpo di Stato promosso dal governo stesso". Per questa ragione, la formazione sovranista guidata da Santiago Abascal ha assicurato che i suoi 33 seggi al Congresso dei deputati sosterranno una "maggioranza costituzionale".In questo modo, non sarebbero "la scusa o l'impedimento di nessuno per impedire un governo di coloro che cercano di distruggere le fondamenta della Costituzione". (Spm)