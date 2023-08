Disabilità: Locatelli, De Gregorio imbarazzante, su media si usino parole appropriate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema, nel caso di questo articolo, ma anche di altri, è che, ancora una volta, la persona con disabilità o con una grave malattia viene paragonata ad aspetti negativi, ad una presupposta incapacità, e viene fatta emergere una sorta di inutilità, un lato triste e talvolta patetico e così chi parla e scrive finisce per farlo sulla base di gravi preconcetti, e in modo discriminatorio - aggiunge il ministro -. E soprattutto il salto di qualità, e di cultura, che il nostro Paese ha avviato subisce ogni giorno battute d'arresto e rallentamenti insopportabili, a causa anche di chi si esprime attraverso concetti che ci fanno sprofondare in un preistorico buco nero. Ma noi, che magari non abbiamo milioni di follower, ma siamo dotati di questa importante capacità di vedere negli altri il lato migliore, di riconoscerne i punti di forza, non dobbiamo e non possiamo cedere perché insieme possiamo fare sempre di più per incoraggiare tutti ad adottare un punto di vista differente, positivo e innovativo: dobbiamo reagire e dimostrare che ogni persona ha talenti e competenze da valorizzare, questa è la vera forza, il vero potere di cambiare il paradigma. Non abbiamo più tempo da perdere, dobbiamo promuovere questo nuovo modo di guardare gli altri e la capacità di offrire a tutti occasioni e opportunità. Le persone vogliono essere rispettate in quanto tali e noi, noi che ci crediamo, che lo sappiamo e ne siamo consapevoli, abbiamo il dovere di continuare e di trasmettere questo principio, senza sosta. Non bastano le mamme e i papà, le famiglie, non bastano le associazioni, non bastano i movimenti o il Ministro, le istituzioni, serve l'aiuto di tutti, è un'inversione di marcia e di coscienza da fare insieme e anche chi scrive sui giornali e parla in tv potrebbe davvero essere di grande aiuto e fare la differenza", conclude Locatelli. (Rin)