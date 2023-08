Strage Bologna: annullato evento con De Angelis in Calabria, "evitiamo strumentalizzazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annullato l'evento di oggi a Montauro, in provincia di Catanzaro, a cui avrebbe dovuto partecipare Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, dopo le polemiche nate dalle sue parole in merito alla strage di Bologna. "Al fine di evitare ogni polemica e strumentalizzazione di alcun genere, l'evento previsto per questa sera è annullato". E' quanto si legge sulla pagina Facebook degli organizzatori del Panta Festival, l'evento che si sarebbe dovuto tenere questa sera alle 19 a Montauro, in Calabria. "Continuiamo a credere nel valore del pluralismo e rifiutiamo ogni accostamento ad ogni estremismo di qualsiasi estrazione o colore - aggiungono gli organizzatori -Ribadiamo l'intento del PantaFestival che è quello di diffondere arte, cultura e socialità in un clima di serenità", concludono (Rer)