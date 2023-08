Strage Bologna: Valente (Pd), Rocca e Fd'I chiedano passo indietro a De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Rocca e Fd'I chiedano "un passo indietro" a Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, dopo le polemiche nate dalle sue parole in merito alla strage di Bologna. Lo dice Valeria Valente (Pd), segretaria di presidenza del Senato e componente della commissione Antimafia. "Il post con cui Marcello De Angelis pensa di mettere in discussione le sentenze sulla matrice neofascista della strage di Bologna è un grave attacco alle istituzioni e alla memoria delle famiglie delle vittime e di tutti noi. Una posizione, la sua, incompatibile con il ruolo che attualmente ricopre di responsabile della comunicazione della Regione Lazio - dichiara Valente -. De Angelis, tra l'altro, invece di lanciare oscure allusioni in modo omertoso dovrebbe parlare con i magistrati, come invece pare non abbia alcuna intenzione di fare. Attendiamo una chiara presa di posizione del presidente Rocca e di Fd'I. De Angelis faccia un passo indietro subito". (Com)