Medio Oriente: ministro Esteri Israele, questione palestinese non ostacolerà pace con Riad (2)

- In merito al movimento libanese filo-iraniano Hezbollah, il capo della diplomazia israeliana ha avvertito che Israele “potrebbe rispedire il Libano all’età della pietra” nel caso di un conflitto armato. Mentre a proposito dell’Iran, Cohen ha definito il governo di Teheran "un cancro che distrugge ogni paese in cui viene coinvolto". “Il popolo iraniano vede Israele come una democrazia", ha aggiunto il capo della diplomazia. Infine, il ministro ha commentato il dibattito interno circa la riforma giudiziaria voluta dal governo dello Stato ebraico affermando che gli oppositori “stanno esagerando con le preoccupazioni”. (Res)