Niger: tank tank governativo Nigeria sconsiglia intervento militare, "conseguenze controproducenti"

- Il Centro nazionale della Nigeria per il coordinamento degli allarmi e delle risposte (Ospre), think tank del governo nigeriano, ha sconsigliato un intervento militare in Niger per ripristinare l’ordine dopo il colpo di stato del 26 luglio. L’avvertimento arriva nel giorno in cui scade l’ultimatum della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), presieduta proprio dalla Nigeria, che ha dato ai golpisti in Niger un ultimatum di sette giorni per mettere fine al colpo di stato che ha deposto il presidente Mohamed Bazoum. "Un intervento militare mirato al cambio di regime in Niger è costoso e irrealizzabile e porterebbe a conseguenze controproducenti per l'Africa occidentale", si legge in un documento di 12 pagine visionato dal quotidiano “Premium Times”. Per l’Ospre, la Cedeao non dovrebbe solo sospendere l'opzione militare, ma anche vietare qualsiasi intervento militare in Niger da parte di forze straniere, poiché ciò trasformerebbe il paese in un “vortice di instabilità” nella regione. "Un'azione militare precipitosa contro il nuovo regime destabilizzerà sicuramente il Niger e, per estensione, il Sahel", si legge. (segue) (Res)