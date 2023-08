Milano: Comune riduce tempi per pratiche di residenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano riduce i tempi di attesa per cittadini e cittadine che presentano una domanda relativa a cambio di residenza e/o di indirizzo. Con il passaggio al portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), per i cambi di residenza verso Milano presentati da persone con cittadinanza italiana si è passati dai 45 giorni calcolati al 3 marzo 2023 ai cinque giorni attuali, per i cambi di indirizzo dai 70 giorni di maggio ai 20 di oggi. Per quanto riguarda, invece, le iscrizioni di cittadini stranieri i tempi di evasione per le pratiche sono di cinque giorni per cittadinanze presenti in ANPR e di 20 giorni in media per coloro che non sono presenti sulla piattaforma nazionale e devono presentare la domanda sulla piattaforma comunale Elix form. Il Comune di Milano, tra fine dicembre 2022 e gennaio 2023, ha attivato il servizio per il cambio di residenza tramite il portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), attraverso il quale con un semplice click è possibile accedere con la propria identità digitale (SPID) o CIE e compilare la dichiarazione anagrafica. (segue) (Com)