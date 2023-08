Milano: Comune riduce tempi per pratiche di residenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In un anno, in media, al Comune di Milano vengono presentate oltre 100mila domande di residenza. Di queste, circa 46mila sono cambi di indirizzo in Milano, 46mila iscrizioni di cittadini italiani o stranieri provenienti da altri comuni (sempre iscritti nell'anagrafe nazionale) e oltre 9mila sono nuove iscrizioni di cittadini stranieri provenienti da altri comuni. Contestualmente alla migrazione sul sistema nazionale, l'Amministrazione ha attivato delle task force per il recupero degli arretrati, e a oggi la percentuale di questi si attesta al 6 per cento, contro il 27 per cento del 31/12/2022. Secondo le rilevazioni comunali la quasi totalità (il 90 per cento) delle domande di residenza sono presentate online su ANPR, agli sportelli si reca solo il 5 per cento, mentre il restante 5 per cento lo fa attraverso la piattaforma comunale online Elix form.