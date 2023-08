Milano: Comune riduce tempi per pratiche di residenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se da una parte il Comune di Milano ha lavorato per innovare, semplificare ed efficientare i servizi, accelerando quindi sulla digitalizzazione degli stessi e lo snellimento delle pratiche, dall'altra si è impegnato a promuovere momenti di orientamento e supporto dedicati a tutte quelle persone che fanno fatica ad accedere e utilizzare gli strumenti digitali, perché nessuno sia lasciato indietro attraverso il progetto "ABC...SPID". Nove tappe nei Municipi per ottenere gratuitamente lo SPID e ricevere un affiancamento in termini di formazione, per comprenderne i vantaggi e per apprendere quali sono i servizi dell'Amministrazione ai quali potrà accedere attraverso la sua identità digitale. Le pratiche di cambio di residenza e/o indirizzo, tuttavia, restano sempre possibili anche presso le sedi anagrafiche, dove cittadini e cittadine possono recarsi chiamando lo 020202. (Com)