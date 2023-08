Regno Unito: innocente sconta 17 anni, lo Stato gli chiede le spese carcerarie poi ci ripensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrew Malkinson, dopo aver trascorso 17 anni in prigione per un crimine che non ha commesso, “non dovrà rimborsare” i costi di vitto e alloggio alla struttura carceraria. E’ questo il risultato del provvedimento approvato d’urgenza dal ministro della Giustizia, Alex Chalk, che ha eliminato la norma finora vigente con effetto immediato a partire da oggi sulla scia delle polemiche suscitate dal clamoroso caso di malagiustizia. Malkinson, che oggi ha 57 anni, era stato condannato per uno stupro che non aveva commesso. La sua condanna è stata annullata il mese scorso sulla base di nuove prove emerse dall’esame del Dna, che collegano il reato ad un altro sospettato. L’uomo, parlando all’emittente “Sky News”, ha definito “aberrante” una norma che gli impone di coprire il costo della vita per il tempo trascorso in prigione. "Penso che sia aberrante. È molto sciocco, molto vendicativo in realtà”, ha commentato Malkinson. Eliminato il rischio del pagamento delle spese sostenute dal carcere, adesso potrebbero volerci anni per ottenere un risarcimento che ripaghi Malkinson degli anni perduti. “Anche se la mia condanna è stata annullata, lo Stato ora mi richiede di provare di nuovo la mia innocenza”, ha spiegato l’uomo.(Rel)