Cile-Italia: inaugurata a Santiago la mostra itinerante Mosaico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra compirà un tour mondiale grazie alla rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura. L’esposizione ha aperto il 3 agosto al Museo Artequin di Santiago e vi rimarrà per due mesi, prima di continuare il proprio viaggio attraverso le Americhe, da Guadalajara – in occasione della Fiera Internazionale del Libro - a Città del Messico, per poi proseguire a San Paolo e negli Usa, narrando le bellezze dell’arte musiva italiana. (Abu)