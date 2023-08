Cile-Italia: inaugurata a Santiago la mostra itinerante Mosaico

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- E' stata inaugurata il 3 agosto a Santiago del Cile “Mosaico-Codice italico di un’arte senza tempo”, la prima mostra itinerante multimediale a realtà aumentata dedicata ai mosaici. La mostra - prodotta dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale e la collaborazione con Magister Art - offrirà al pubblico internazionale alcune delle opere più iconiche dell’universo musivo italiano in un percorso espositivo che unisce Roma, Pompei, Aquileia, Ravenna, Palermo, Monreale, Piazza Armerina e la città sommersa di Baia.“È un grande racconto di promozione del Paese” spiega il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, “un debutto internazionale che rappresenta un ulteriore passaggio della nostra strategia di diplomazia pubblica e culturale, per portare nel mondo un’arte che accomuna grandi città e piccoli centri, valorizzando il patrimonio artistico dei nostri territori. I mosaici, per loro natura, sono quasi impossibili da trasportare, e per questo abbiamo pensato a una mostra con contenuti digitali e a realtà aumentata, anche per avvicinare un pubblico giovane”.La mostra compirà un tour mondiale grazie alla rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura. L’esposizione ha aperto il 3 agosto al Museo Artequin di Santiago e vi rimarrà per due mesi, prima di continuare il proprio viaggio attraverso le Americhe, da Guadalajara – in occasione della Fiera Internazionale del Libro - a Città del Messico, per poi proseguire a San Paolo e negli Usa, narrando le bellezze dell’arte musiva italiana (Res)