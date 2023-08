Roma: spaccio di droga, 6 arresti durante i controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Esposizione invece, gli uomini della Polizia di Stato del nono distretto, nei loro specifici servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, sono intervenuti nel quartiere Laurentino 38 dove una specifica attività info-investigativa ha portato all'arresto di un giovane pusher di 23 anni, il quale si era organizzato il suo giro di spaccio occultando la droga utilizzando il cornicione che collega due balconi di un palazzo nei pressi della sua abitazione. Gli agenti hanno quindi atteso il momento dello scambio droga-soldi con l'acquirente per intervenire e bloccare il 23enne. Nascosti nel cornicione, gli agenti hanno trovato quasi 50 involucri di cocaina pronti per essere venduti, assieme a dell'hashish ed un bilancino di precisione. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti un ulteriore bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 215 Euro. L'inequivocabile attività di spaccio esercitata dal fermato, è stata anche riscontrata dai messaggi estrapolati dal suo cellulare in cui si evidenzia una continuativa richiesta di droga da parte di numerosi acquirenti. Completati gli atti, il 23enne è stato arrestato ed il Gip ne ha convalidato l'arresto con la misura cautelare degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)