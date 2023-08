Roma: spaccio di droga, 6 arresti durante i controlli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere di Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia, non è stato sufficiente a 3 spacciatori tunisini urlare "zio zio zio" per segnalare la presenza dei poliziotti durante l'attività dello spaccio. Gli agenti della Polizia di Stato del sesto distretto Casilino, presenti sul posto in un'attività di osservazione ed appostamento, hanno scoperto una consolidata attività di spaccio messa in atto dai 3 stranieri con tanto di "palo" e di fornitore "intercambiabile". Così, non appena si sono accorti dello scambio "droga-soldi" con un cliente avvenuto dopo una breve contrattazione verbale, i poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccare i complici, dopo un tentativo di fuga nei vari garage condominiali. Diverse dosi di droga, tra hashish e cocaina, sono state recuperate dagli investigatori durante l'inseguimento dei fuggitivi e durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti oltre alla somma di 800 euro, anche un bilancino di precisione e un machete con la lama ancora intrisa di sostanza stupefacente. L'Autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti per i tre tunisini. (Rer)