Niger: oggi scade l'ultimatum della Cedeao, la Nigeria frena su intervento militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Francia, invece, è arrivato un forte sostegno agli sforzi della Cedeao per ripristinare l’ordine nel Paese alleato dell’Occidente. La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha ricevuto ieri il primo ministro del Niger, Ouhoumoudou Mahamadou, che si trova a Parigi dopo il colpo di stato del 26 luglio. La ministra, riferisce un comunicato del ministero francese, ha ribadito il pieno sostegno della Francia al presidente Bazoum e al suo governo, quali uniche autorità legittime in Niger. La Francia, si legge, sostiene con fermezza e determinazione gli sforzi della Cedeao, che ha dato ai golpisti un ultimatum di sette giorni per mettere fine al colpo di stato, che scade oggi 6 agosto. La Francia, prosegue il comunicato, chiede ai responsabili di questo tentativo di golpe di liberare il presidente Bazoum e tutti i membri del suo governo e di consentire l'immediato ritorno all'ordine costituzionale e democratico. (segue) (Res)