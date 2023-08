Niger: oggi scade l'ultimatum della Cedeao, la Nigeria frena su intervento militare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nei giorni scorsi fonti stampa francesi affermavano che la delegazione della giunta militare golpista del Niger avrebbe stabilito in Mali un contatto con il gruppo paramilitare russo Wagner. "Secondo una fonte del ministero degli Esteri francese, è stato effettivamente stabilito un contatto tra la Wagner e la giunta nigerina rappresentata dal generale (Salifou) Mody durante la sua visita a Bamako, a conferma delle informazioni delle mie fonti in loco", scriveva su Twitter il giornalista Wassim Nasr di "France 24". Sui social ha iniziato a circolare ieri la notizia secondo cui un gruppo di mercenari della Wagner sarebbe arrivato in Niger, ma si tratta di una notizia che a oggi non trova conferme ufficiali. Ieri sera, intanto, è decollato da Niamey per Pratica di Mare il volo KC 767 con 65 militari del contingente nazionale e 10 militari statunitensi. "Ad oggi rimangono a Niamey 254 militari italiani. La prossima settimana sono pianificati ulteriori voli", ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Res)