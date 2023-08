Agroalimentare: Crosetto, Cina guarda a futuro con preoccupazione ma anche grande lucidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Non solo materie prime industriali. I dati, i numeri ci dicono che la Cina guarda al futuro con molta preoccupazione. Ma, come sempre, con grande lucidità". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando una scheda grafica pubblicata da "The Economist" sulle scorte agroalimentari di Pechino. (Rin)