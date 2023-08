© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non paga le tasse sottrae soldi alla scuola, alla sanità, ai servizi essenziali del nostro Paese. Chi non paga le tasse è un ladro: vorremo che la politica riconoscesse questo invece di parlare di 'pizzo di Stato'. Il pizzo lo chiedono i mafiosi, non lo Stato". Lo scrive su Twitter il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. (Rin)