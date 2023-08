Giovani: Papa, non siamo luminosi quando ci mettiamo sotto i riflettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco nell'omelia pronunciata durante la messa per la Giornata mondiale della gioventù (Gmg) nel Parque Tejo di Lisbona, ha invitato i giovani a brillare. "Illuminati da Cristo, anche noi siamo 'trasfigurati': i nostri occhi e i nostri volti possono brillare di luce nuova", ha detto il Pontefice commentando il vangelo. "Anche noi abbiamo bisogno di qualche lampo di luce per affrontare il buio della notte, le sfide della vita, le paure che ci inquietano, l'oscurità che spesso vediamo attorno a noi - ha aggiunto il Papa -. Il Vangelo ci rivela che questa luce ha un nome. Sì, questa luce, venuta a illuminare il mondo, è Gesù. È lui la luce che non tramonta mai e brilla anche nella notte". Da qui l'esortazione: "Fratelli e sorelle, questo la Chiesa e il mondo attendono da voi - ha invitato Francesco - che siate giovani luminosi, che portano ovunque la luce del Vangelo e accendono bagliori di speranza nelle oscurità del nostro tempo! Vorrei dirvi una cosa: non diventiamo luminosi quando ci mettiamo sotto i riflettori, quando esibiamo un'immagine perfetta e ci sentiamo forti e vincenti. No. Noi brilliamo quando, accogliendo Gesù, impariamo ad amare come lui, perché questa è la vera bellezza che risplende: una vita che rischia per amore". E questo amore di traduce nell' "amare il prossimo così com'è: non solo quando è in sintonia con noi, ma anche quando non ci sta simpatico e ha degli aspetti che non ci piacciono - ha sottolineato Bergoglio -. Con la luce di Gesù si può. Voi giovani potete amare in questo modo e far crollare certi muri, certi pregiudizi, portando nel mondo la luce dell'amore che salva". (Civ)