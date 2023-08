Giovani: Papa, ascoltare è tutto ciò che c'è da fare nella vita cristiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ascoltare e ascoltarci: è quanto chiede Papa Francesco ai giovani presenti al Parque Tejo di Lisbona per la messa della Giornata mondiale della gioventù (Gmg). "Tutto quello che c'è da fare nella vita cristiana sta in questa parola, l'ultima che il Padre pronuncia nel Vangelo di Matteo: ascoltatelo - sottolinea Bergoglio -. Ascoltare Gesù, dialogare con lui, leggere la sua parola e metterla in pratica, seguirlo: perché lui ha parole di vita eterna per noi; perché lui rivela che Dio è Padre e amore; perché grazie al suo Spirito anche noi diventiamo figli amati". Il Papa lancia poi un ammonimento: "Ecco ciò che ci serve nella vita: non la fama, il successo, i soldi, ma sapere di non essere soli, di avere sempre qualcuno al nostro fianco, di iniziare e concludere la giornata con la certezza dell'abbraccio del Signore; ascoltarlo, per credere di essere amati e accompagnati da un amore che non viene mai meno". L'invito non è soltanto ad ascoltare Gesù ma anche i fratelli: "E ricordiamoci questo: metterci in ascolto del Signore, restando aperti alle sue sorprese, ci rende persone capaci anche di ascoltarci tra di noi - esorta il Papa - di ascoltare la realtà che ci circonda, le altre culture, la voce sofferente dei poveri e dei più fragili, il grido della Terra ferita e maltrattata. Che bello ascoltare Gesù, ascoltarci tra di noi e crescere nel dialogo, in un mondo dove tanti viaggiano chiusi nella propria solitudine, pensando a se stessi", conclude Francesco. (Civ)