Giovani: Papa ai ragazzi, non temete, siete il presente e il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco esorta i giovani presenti al Parque Tejo di Lisbona per la messa della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) a "non temere". "Se custodiamo la luce di Gesù e le sue parole possiamo camminare ogni giorno nella vita col cuore libero dalla paura - dice il Pontefice -. A voi, giovani, che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati; a voi, giovani, che a volte pensate di non farcela; a voi, giovani, tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso; a voi, giovani, che volete cambiare il mondo e lottate per la giustizia e per la pace; a voi, giovani, che ci mettete impegno e fantasia ma vi sembra che non bastino; a voi, giovani, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia; a voi, giovani, che siete il presente e il futuro; sì, proprio a voi, giovani, Gesù dice: 'Non temete'". Il Papa cita anche il discorso che San Giovanni Paolo II pronunciò durante la Gmg del 2000: "In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità". "Carissimi giovani - prosegue Francesco - vorrei guardare negli occhi ciascuno di voi e dirgli: non temere. Ma vi dico una cosa molto più bella: Gesù stesso ora vi guarda, lui che vi conosce e vi legge dentro: vi guarda nel cuore, vi sorride e vi ripete che lui vi ama sempre e infinitamente. Sempre e infinitamente". Bergoglio conclude con un'esortazione: "Andate allora, e portate a tutti il sorriso luminoso di Dio - invita il Papa -. Andate e testimoniate la gioia della fede, la speranza che vi scalda il cuore, l'amore che mettete in ogni cosa. Brillate della luce di Cristo. Ascoltate lui per diventare anche voi luce del mondo. E non temete, perché il Signore vi ama e cammina al vostro fianco. Con lui la vita risorge, sempre". (Civ)