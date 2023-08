Strage Bologna: Leodori-Ciarla (Pd), chiediamo dimissioni De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto scritto da Marcello De Angelis, che oggi non è un semplice cittadino ma è portavoce della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, sul proprio profilo facebook "è grave e inaccettabile. Un tentativo di riscrivere la storia della strage di Bologna nonostante una verità giudiziaria scritta nero su bianco. Chiediamo al Presidente Rocca di prendere le distanze e a De Angelis di fare un passo indietro: chi scrive certe cose non può guidare la comunicazione della nostra Regione”. Lo scrivono Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e Mario Ciarla, Capogruppo Pd alla Pisana (Com)