Strage Bologna: Anpi Catanzaro, no presenza De Angelis a Montauro

- "La presenza di De Angelis a Montauro ci fa inorridire. Ci pensino bene gli organizzatori, avete invitato non solo un fascista ma un ex parlamentare che non rispetta i valori costituzionali e infanga la memoria di vittime innocenti". Lo scrive su Twitter Mario Vallone, presidente Anpi di Catanzaro, pubblicando la locandina di un incontro di oggi a Montauro, in provincia di Catanzaro, a cui partecipa Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, dopo le polemiche nate sulle sue parole in merito alla strage di Bologna. (Rer)