Israele: sparatoria a Tel Aviv, morto l'agente ferito

- L’agente di polizia israeliano ferito ieri durante una sparatoria a Tel Aviv è morto a causa delle gravi ferite riportate. Lo ha riferito la polizia israeliana, spiegando che Chen Amir, 42 anni, è stato trasferito presso l’Ichilov Medical Center dove è deceduto. Ieri, su via Nahalat Benyamin, un palestinese ha aperto il fuoco contro due agenti israeliani prima di essere neutralizzato. Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, ha fatto sapere che l’assalitore era Kamel Abu Baker, giovane palestinese residente a Ramallah e appartenente al gruppo armato della Jihad islamica. Da parte sua, il movimento palestinese Hamas ha parlato di “un’operazione eroica”. “Questa operazione conferma che la resistenza è in grado di reagire di fronte ai crimini degli occupanti contro il nostro popolo e i nostri luoghi santi”, ha commentato Yassin Rabia, esponente di Hamas in Cisgiordania.(Res)