Mafia: Mulè (FI), Italia ricorda martiri della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Oggi l'Italia unita nel rifiuto dell'aggressione mafiosa ricorda tre martiri della legalità: il procuratore della Repubblica Gaetano Costa, il vice questore Ninni Cassarà e l'agente di polizia Roberto Antiochia". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. Il parlamentare di FI sottolinea che "quello di Costa, ucciso nel 1980, fu - come notò una mente lucida e brillante come quella di Leonardo Sciascia - un 'omicidio di prevenzione' e questo perché il magistrato aveva intuito quale fosse la strada giusta per aggredire i boss e i loro patrimoni". "E anche Cassarà - prosegue Mulè - pagò con la vita, nel 1985, il suo impegno acuto accanto al giudice Falcone nell'istruzione del primo maxiprocesso alla mafia in una stagione segnata già dall'omicidio del commissario Montana". Il vicepresidente della Camera conclude spiegando che: "È all'esempio di questi eroi loro malgrado che si devono moltissimi dei risultati raccolti negli anni dallo Stato nella lotta cosa nostra. Per questo non dovrà mai venire meno il dovere di ricordarli inchinandosi alla loro memoria". (Rin)