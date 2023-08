Slovenia: maltempo, premier Golob stima danni per oltre 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sloveno Robert Golob ha stimato in oltre 500 milioni di euro i danni provocati dal maltempo che si è abbattuto sul Paese nei giorni scorsi. Due terzi del territorio della Slovenia sono stati colpiti da inondazioni improvvise negli ultimi giorni, definite dal premier il "peggior disastro naturale" nella storia del Paese. La perturbazione è arrivata in territorio sloveno nella giornata di giovedì provocando frane e allagamenti. Nella giornata di venerdì il maltempo ha fatto tre vittime. Intere case sono state spazzate via, ponti e strade sono stati distrutti e l'approvvigionamento idrico è stato interrotto in alcune parti del Paese. Golob ha annunciato che non dichiarerà per il momento lo stato d’emergenza. Il commissario europeo per la Gestione delle crisi, lo slovelo Janez Lenarcic, si è recato a Lubiana per discutere la situazione con il governo. I rappresentanti delle agenzie ambientali e idriche slovene hanno affermato che la situazione meteorologica si sta "lentamente calmando" e che l'allerta meteorologica è stata declassata a giallo. Tuttavia, "la situazione sul terreno è grave”, con i fiumi che continuano a straripare nella maggior parte del Paese. Le autorità hanno inoltre avviato le operazioni di evacuazione degli abitanti nella valle di Meza a causa del pericolo di frane.(Seb)