Strage Bologna: Tidei-Nobili (Azione-Italia viva), Rocca prenda distanze da De Angelis

- Quanto dichiarato ieri dal portavoce della Regione Lazio Marcello De Angelis sulla strage di Bologna "è gravissimo”. Lo dichiarano in una nota Marietta Tidei e Luciano Nobili, consiglieri regionali di Azione-Italia Viva. “Si tratta di considerazioni inconcepibili sul piano storico, che negano la matrice neofascista dell’attentato accertata dalle sentenze e allo stesso tempo rappresentano un attacco inaccettabile nei confronti del Capo dello Stato, che proprio pochi giorni fa si era espresso con parole inequivocabili sulla vicenda - aggiungono Tidei e Nobili -. Nell'esprimere la nostra vicinanza ai familiari delle vittime della strage - concludono Tidei e Nobili - riteniamo doveroso e indispensabile che il presidente Rocca prenda in maniera netta e chiara le distanze dalle posizioni del suo portavoce”. (Com)