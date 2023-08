Serbia: Stoltenberg, attacchi a missione Nato nel nord del Kosovo sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens stoltenberg, ribadisce al presidente serbo, Aleksandar Vucic, la necessità di lavorare per la riduzione delle tensioni fra Kosovo e Serbia. "Apprezzo l'opportunità di incontrarvi e di poter parlare delle sfide che dobbiamo affrontare nel nord del Kosovo. A maggio, le nostre truppe sono state attaccate e 93 sono rimaste ferite, tre di loro in modo grave. È inaccettabile. Per questo la Nato ha aumentato la sua presenza con circa 500 truppe, in risposta alle crescenti tensioni e difficoltà che vediamo nel nord del Kosovo", ha dichiarato Stoltenberg in un punto stampa congiunto, organizzato nella sua residenza di Bruxelles prima dell'incontro fra i due. "Continueremo a garantire che il nostro mandato sia condotto in modo imparziale e a garantire di avere a disposizione le forze per attuarlo", ha poi aggiunto il segretario Nato. "È importante ridurre le tensioni, quindi invitiamo tutte le parti a ridurle e ad astenersi da azioni e retorica" che portino a una possibile escalation. "Crediamo fermamente che l'unico modo per andare avanti sia quello di impegnarsi nel dialogo facilitato dall'Ue, che è fortemente sostenuto dalla Nato. La Serbia è un partner di lunga data della Nato e confidiamo che vi impegnerete in questo dialogo in modo costruttivo", ha concluso. (Beb)