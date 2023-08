Serbia-Kosovo: Petkovic, pace duratura non si costruisce con l'impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pace duratura in Kosovo non può essere costruita sulla negazione dei crimini e sull'impunità. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio per il Kosovo e Metohija, Petar Petkovic, in occasione del 24mo anniversario del massacro di 14 mietitori serbi nel villaggio di Staro Gracko, non lontano da Lipljan. "È uno dei crimini più gravi commessi contro i serbi nella provincia dopo l'arrivo delle missioni internazionali in Kosovo e Metohija. Gli autori di questo mostruoso omicidio di serbi innocenti non sono stati ritenuti responsabili del loro crimine fino ad oggi, mentre le autorità di Pristina stanno trattenendo dozzine di serbi innocenti in casematte sotto false accuse", ha affermato Petkovic. "La responsabilità del fatto che gli assassini di Stari Gracki non siano ancora stati assicurati alla giustizia grava sui rappresentanti delle istituzioni temporanee di autogoverno a Pristina, che, cospirando per tacere su questo e molti altri crimini commessi contro il popolo serbo nella provincia, stanno in realtà proteggendo terroristi e criminali", ha detto Petkovic. (Seb)