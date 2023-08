Kosovo: giornalisti protestano a Pristina per sospensione licenza emittente “Klan Kosova”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei giornalisti del Kosovo ha organizzato oggi una manifestazione di protesta nel centro di Pristina dopo la decisione del ministero dell’Industria, dell'impresa e del commercio di sospendere la licenza dell’emittente televisiva “Klan Kosova”. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kosovapress”. I giornalisti in protesta hanno tenuto uno striscione che recitava “la democrazia muore nell’oscurità”, lasciando a terra microfoni, videocamere e macchine fotografiche in segno di solidarietà verso “Klan Kosova”. Lo scorso giugno, il ministero dell'Industria, dell'impresa e del commercio aveva deciso di sospendere la licenza per il sospetto che alcuni dirigenti dell’azienda avessero commesso il reato di abuso d’ufficio e fatto uso improprio di alcune autorizzazioni finanziarie. La società aveva commentato il provvedimento ministeriale definendolo “ingiusto, arbitrario e con premesse autocratiche”. (segue) (Alt)