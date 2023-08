Serbia-Romania: capi Stato maggiore esercito a colloquio, focus su sicurezza regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'esercito romeno, generale Daniel Petrescu, è in visita in Serbia su invito dell'omologo delle forze armate serbe, generale Milan Mojsilovic, che ha incontrato oggi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui tra i principali argomenti di discussione tra i due vi sono stati l'attuale situazione della sicurezza nella regione e nel mondo, la cooperazione tra i due Paesi e le opportunità per il suo miglioramento. Durante il colloquio, è stata espressa soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali raggiunto e la determinazione a rafforzare ulteriormente la cooperazione delle forze armate in tutti i settori di reciproco interesse, soprattutto per quanto riguarda l'addestramento delle forze speciali e aeree. Mojsilovic ha sottolineato al suo collega romeno che la Serbia “apprezza molto” il sostegno della Romania all'integrità territoriale del Paese e lo ha ringraziato per l'impegno professionale del contingente romeno come parte della missione internazionale in Kosovo (Kfor). (Seb)